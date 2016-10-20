بالفيديو: أغرب رد فعل من الفنانة رغدة بعد الإشادة بجمال شعرها

لم تجد الفنانة السورية رغدة حلاً لوقف المديح المتواصل من مذيعات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" لجمال شعرها ونعومته، إلا "التخميس" بالطريقة المصرية، والجهر بالمقطع الأول من سورة الفلق الشهيرة بمقاومة السحر والحسد، ومع هذا رضخت بالنهاية لطلب المذيعات وكشفت عن سر عنايتها بشعرها وجمالها.

رغدة حلت ضيفة على الجميلات منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، وأكدت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل أو تلجأ لحقن البوتوكس لأنها تخاف، وقالت "طالما لا يراني الناس "ست متبهدلة"، فلا مبرر لهذا، وأكدت أن سر رشاقتها واحتفاظها بجمالها هو امتناعها التام عن تناول اللحوم، والإكتفاء بالخضار، ووصفت نفسها بأنها "ست بيت كويسة"، وتشربت مهام ست البيت الشاطرة من أسرتها.

الفنانة السورية المقيمة بالقاهرة اعترفت بالبرنامج نفسه أنها لا تتمتع بالدبلوماسية، وخسرت الكثير من أصدقائها بسبب مواقفها الحادة، وأكدت صحة اتهامها بالتمرد، وقالت: "لو رجع الزمان بي لن أعمل بالتمثيل، ولن أنضم لنخبة المثقفين وكنت حتطوع فى الجيش!!".

رغدة تواجه حسد مذيعات الستات ميعرفوش يكدبوا



لو عاد الزمان برغدة لتطوعت بالجيش

