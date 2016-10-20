انفراد بالصور: نتائج مثيرة لتصويت استفتاء "مهرجان الفضائيات العربية"

قبل تسعة أيام فقط من إغلاق باب التصويت على جوائز "مهرجان الفضائيات العربية"، المقرر إعلانها يوم 29 أكتوبر الجاري، تصدر الزعيم عادل أمام قائمة أفضل نجم درامي باكتساح، محققاً ضعف أرقام التصويت لصاحب المركز الثاني القدير يحيى الفخراني، والمفاجأة أن الساحر محمود عبد العزيز حل ثالثاً بنسبة تصويت 2 بالمئة فقط!!

الصدمة الكبرى كانت بنتائج تصويت جائزة أفضل ممثلة للعام 2016، فقد احتلت النجمة الكبيرة يسرا الصدارة بعشرين بالمئة، وبقية الترتيب بحسب الأصوات، غادة عادل ومنى زكي وليلى علوي ولبلبة ونيللي كريم، وبذيل القائمة مي عز الدين باثنين بالمئة فقط، وخرج من التصويت النجمة زينة وزميلتها رانيا يوسف والمثيرة غادة عبد الرازق وإلهام شاهين ولطيفة، وكلهنّ حصلن على أقل من نصف بالمئة من الأصوات!!

المفاجأة الأكبر كانت بالتصويت على أفضل فيلم للعام 2016، بعدما أطاح النجم أحمد السقا بفيلمه "من 30 سنة" بالنجمين أحمد حلمي وفيلمه" لف ودوران" ومحمد أمام بفيلم "جحيم في الهند" رغم أن الفيلمين حققا أرقاماً قياسية بالإيرادات، وتراجعت النجمة ياسمين عبد العزيز بفيلمها "ابو شنب" للمركز قبل الأخير، بينما احتل المركز الثالث فيلم "هيبتا" وفازت النجمة منة شلبي بالمركز الثاني عن فيلمها صائد الجوائز "نوارة"!!

نجوم مسرح مصر تصدروا قائمة جائزة أفضل ممثل كوميدي، ولكن المفاجآت ظلت حاضرة فقد تراجع نجم الفرقة علي ربيع للمركز الثالث، تاركاً المقدمة للنجم محمد أنور والوصافة لزميله مصطفى خاطر، والمركز الرابع لنجم مسلسل "نيللي وشريهان" محمد سلام، وخرج حمدي الميرغني من التصويت نهائياً.

نجمة مسلسل "نيللي وشريهان" دنيا سمير غانم حققت الرقم القياسي بالحصول على 63 بالمئة من تصويت جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وكانت منافستها الأقرب شقيقتها إيمي ببقية الأصوات تقريباً، فلم تجد صاحبة المركز الثالث شيماء سيف الا 2 بالمئة فقط، وبدرية طلبة أقل من واحد بالمئة، وخرج من التصويت قائمة من الجميلات أصحاب الأعمال الكوميدية مثل داليا البحيري وشيري عادل ويسرا اللوزي ونجمة الموسم الاخير من "هبة رجل الغراب" ناهد السباعي.

نجمة "ستار أكاديمي" المطربة رنا سماحة حققت هي الأخرى مفاجأة صادمة بقائمة ترشيحات جائزة أفضل ممثلة صاعدة، بعدما احتلت الصدارة بـ36 بالمئة، وتقاسم المركزين الثاني والثالث ريم مصطفى وهنا الزاهد، ومن بعدهن نجمة مسلسل الأسطورة "مي عمر".

من بين 45 ممثلة أبدعن بالأدوار الثانية بالدراما المصرية، ذهب أكبر تصويت للمطربة أنوشكا عن مسلسلها "جراند أوتيل" بينما فازت القديرة سوسن بدر بالمركز الثاني بواحد وعشرين بالمئة، والمركز الثالث لأمينة خليل ومن بعدها روجينا ثم أنجي المقدم، وضحايا عدم التصويت نجمات من العيار الثقيل تتصدرهن القديرة فردوس عبد الحميد، والجميلة نجلاء بدر، ونجمة ونوس حنان مطاوع، والرقيقة هبة مجدي، ومي سليم وريهام عبد الغفور وصبا مبارك وكندة علوش وعلا غانم وشيرين رضا.

نجم "جراند أوتيل" محمد ممدوح ضمن أيضاً قمة جائزة أفضل ممثل دور ثاني، وينافسه من بعيد القدير صلاح عبدالله، ومن بعده النجم الأكثر مشاركة بأعمال درامية بيومي فؤاد، ثم أحمد السعدني، وخرج من التصويت الكبار فاروق الفيشاوي، ونبيل الحلفاوي، وسيد رجب ومصطفى فهمي وصبري فواز وخالد سليم والنجم الكبير حستن يوسف وكلهم حققوا أقل من واحد بالمئة!!

عجائب وغرائب التصويت يمكن أن تلمسها بنفسك بنتيجة "أفضل مسلسل درامي" للعام 2016، فقد غاب كل نجوم القوائم السابقة، وتصدر مسلسل "الأسطورة" لمحمد رمضان بثلث الأصوات تقريباً، يليه مسلسل "القيصر" ثم "جراند أوتيل" ومن بعده "فوق مستوى الشبهات" ثم "شهادة ميلاد" وأخيراً "الخانكة"، وخرج مسلسل الزعيم عادل إمام "مأمون وشركاه" من التصويت تماماً مع مسلسل "ونوس" ليحيى الفخراني، و"أفراح القبة" لمنى زكي، و"وعد" لمي عز الدين.

المنطق حضر أخيراً بجائزة أفضل كليب عربي وخليجي، والصدارة كما هو متوقع لكليب أوبريت "قلب واحد" ، بنصف عدد الأصوات تقريباً، واحتلت نيكول سابا الوصافة بكليب "مش وقت الكلام محققة 28 بالمئة، وتلتها أسماء لمنور بكليب "كنت قايل"، ثم عيضة المنهالي بكليب "مهضوم"، وأخيراً رعد وميثاق بكليب "مهموم".

جائزة أفضل مسلسل عربي وخليجي يتصدر ترشيحاتها مسلسل "ساق البامبو" ومن بعده الجزء الثاني من مسلسل "سيلفي"، ثم "نص يوم" بالمركز الثالث، و"باب الحارة 8 " بالمرتبة الرابعة، و"سمرقند" وبالنهاية "جود"، خرج من المنافسة مسلسل "جريمة شغف"، و"يا ريت" و"بياعة النخي"، و"صدر الباز".

الجائزة تمنح بصوت الجمهور .. والتصويت حتى الآن يضم مفاجآت كبرى قد تغير موازين الدراما للعام 2017 .. فهل توافقين على هذه الاختيارات.