حقيقة فبركة فيديو الاعتداء على ابن الفنان عبدالله السدحان

بعد أن أكد نواف السدحان ابن الفنان عبدالله السدحان أن شقيقه الأكبر تركي بخير، في معرض رده على استفسار "سيدتي نت" منه عن تعرض تركي لاعتداء بالضرب من قبل بعض الأشخاص، حسبما أظهر فيديو تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاد نواف السدحان لينفي صحة الخبر قائلاً: "خبر الاعتداء غير صحيح، وهذا المقطع قديم مركب من أعداء تركي لتشويه السمعة".

وقد أظهر الفيديو تعرض تركي الابن الأكبر للفنان عبدالله السدحان للاعتداء والضرب من قبل شخص طلب منه في البداية صورة "سيلفي" بعد أن لاحقه بالسيارة فاضطر تركي للنزول من سيارته ولكن هذا الشخص باغته بالاعتداء عليه بالضرب بمساعدة شخص آخر.