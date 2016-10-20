تكريم إياد نصار ونسرين طافش وعبد المحسن النمر في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

عمان- سيدتي- متابعة وتصوير: سميرة حسنين

رعى أمين عام وزارة الثقافة الأردنية مأمون التلهوني مندوباً عن وزير الثقافة حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للأفلام الأول في المركز الثقافي الملكي بحضور رئيسه الفنان محمد الضمور وعقيلته النجمة الأردنية رانيا فهد، وعدد كبير من النجوم والمثقفين العرب وكبار الشخصيات.

ويشارك في مسابقة المهرجان الرسمية (29) فيلماً محلياً وعربياً وأجنبياً قصيراً لصناع السينما الشباب والمعروفين،وتتنافس (20) منها على (12) جائزة قدمتها شركة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني.

واختير النجم الأردني العربي إياد نصار شخصية المهرجان ليكون أول فنان يتم إختياره شخصية المهرجان بدورته الدولية الأولى،وتم تكريمه على كافة إنجازاته السينمائية والتلفزيونية الناجحة نقداً وجماهيرياً منذ سنوات،وكرم أيضاً ضيفا شرف المهرجان: النجمة الفلسطينية السورية نسرين طافش على مجمل أعمالها الفنية الناجحة،والنجم السعودي عبد المحسن النمر على مجمل أعماله الفنية المتميزة. وتم تكريم الروائي رمضان الرواشدة رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي الأردنية،والكاتب سميح معايطة،والدكتور أمجد القاضي ،والنجم الكبير جميل عواد الغائب إثر إصابته بوعكة صحية،والمخرج العالمي محيي الدين قندور.

وقدمت النجمة الأردنية الشهيرة عبير عيسى فقرات الحفل باقتدار حاز إعجاب الحضور،وعرض على هامش الحفل فيلم (تاريخ السينما الأردنية) الوثائقي حول قصة نشوء صناعة السينما الأردنية، وعرض أيضاً فيلم الإفتتاح الأردني (بعد الألم- الواقع المرفوض) للمخرجة ساندرا قعوار الذي طرح بواقعية قضية العنف الأسري الناتج عن إدمان الزوج والأب للخمر.

ويهدف مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته الدولية الأولى تطوير صناعة الفيلم والدراما التلفزيونية الأردنية،ودعم صناع السينما الشباب المتمتعين بالقدرة على الإبتكار والتجديد والإبداع ورفع مستوى وعي الجمهور بفن السينما على المستوى المحلي والعالمي.