بعد كيم كردشيان.. الإعتداء على هيفا وهبي في باريس

يبدو أن كابوس الإعتداءات الذي خيّم على باريس طوال الفترة الماضية لم ينته. فبعد تعرض العارضة الفلسطينية جيجي حديد للإعتداء من قبل مهووس أوكراني، وتعرض النجمة كيم كردشيان لسطو مسلح وسرقة في العاصمة الفرنسية، نجت اليوم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من محاولة اختطاف، وفق ما ذكر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات.

وفي التفاصيل، أثناء توجه النجمة من مطار شارل ديغول إلى الفندق الذي تقطن فيه، حاول سائق التاكسي اختطافها، وعلى اثر ذلك، توجهت هيفا الى مركز الشرطة لتحرير محضر ورفع دعوى.

هيفا لم تكشف تفاصيل الحادثة المرعبة، بل اكتفت بنشر صورة كتب عليها: "انا في مركز لشرطة في باريس.. السائق حاول خطفي وأنا في طريقي الى الفندق".