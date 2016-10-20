أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد كيم كردشيان.. الإعتداء على هيفا وهبي في باريس

Google+ Print

الجمعة 21-10-2016 01:08

يبدو أن كابوس الإعتداءات الذي خيّم على باريس طوال الفترة الماضية لم ينته. فبعد تعرض العارضة الفلسطينية جيجي حديد للإعتداء من قبل مهووس أوكراني، وتعرض النجمة كيم كردشيان لسطو مسلح وسرقة في العاصمة الفرنسية، نجت اليوم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من محاولة اختطاف، وفق ما ذكر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات.

وفي التفاصيل، أثناء توجه النجمة من مطار شارل ديغول إلى الفندق الذي تقطن فيه، حاول سائق التاكسي اختطافها، وعلى اثر ذلك، توجهت هيفا الى مركز الشرطة لتحرير محضر ورفع دعوى.

هيفا لم تكشف تفاصيل الحادثة المرعبة، بل اكتفت بنشر صورة كتب عليها: "انا في مركز لشرطة في باريس.. السائق حاول خطفي وأنا في طريقي الى الفندق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي