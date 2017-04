المغنية السبعينية شير ستغني في جولة في الولايات المتحدة

قررت المغنية الأمريكية الكبيرة شير Cher رغم أعوامها السبعين أن تشدو بأغانيها الكلاسيكية الشهيرة في جولة جديدة في الولايات المتحدة في بداية العام المقبل.

وكانت شير قد أعلنت عن جولة "كلاسيك شير" يوم الثلاثاء 18 أوكتوبر/تشرين الأول والتي ستنطلق في شهر فبراير/شباط لمدة ثلاثة أسابيع في بارك ثيتر في لاس فيجاس ثم تنتقل إلى ماريلاند في شهر مارس/آذار قبل أن تعود إلى لاس فيجاس في مايو/أيار.

وفي حديث مع رويترز قالت شير أنها "تحاول أن تأخذ أهم الأشياء من كل عقد من الزمان وتحاول أن تحولها إلى قصة عن نفسك من خلال لقطات وموسيقى وحركة وملابس.. وتحاول أن تجعلها مسلية قدر الإمكان."

يشار إلى أن شير حاصلة على جائزتي الأوسكار وجرامي وتشتهر بملابسها الغريبة ذات الألوان الصارخة وبصوتها الفتان.

وتبنت على مدار تاريخها الفني الذي يمتد خمسين عاما عددا كبيرا من الألوان الموسيقية.

ومن بين أشهر أغنياتها (Bang Bang, My Baby shot me down) و(If I could turn back time) و(Shoop Shoop song)

كما شاركت في بطولة عدة أفلام مهمة من بينها (Moonstruck) عام 1987 والذي فازت عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثلة.

ورغم أنها أحيت آلاف الحفلات تقول شير إنها لا تزال تخاف من مواجهة الجمهور،وتابعت "قبل أن أبدأ الحفل مباشرة ينتابني شعور بأنني أريد أمي، ثم أقول لنفسي الأمر ليس سيئاً كما كنت أظن ومع نهاية الأغنية الأولى أقول لنفسي حسناً الأمر على ما يرام ثم تتحسن الأمور شيئاً فشيئاً."

