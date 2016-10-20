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العسيري: لاوجود للهدنة طالما أصرت الميليشيات اليمنية على خرقها

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العسيري: لاوجود للهدنة طالما أصرت الميليشيات اليمنية على خرقها العسيري: لاوجود للهدنة طالما أصرت الميليشيات اليمنية على خرقها

المتحدث باسم التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري (أرشيف)

اعتبر مستشار وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، أنه لا يمكن الحديث عن هدنة في اليمن طالما أصرت الميليشيات المتمردة على خرقها.

واضاف عسيري في مقابلة بالهاتف مع إحدى الفضائيات العربية اليوم الخميس إنه مع استمرار خروقات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح للهدنة فإن العمليات العسكرية ستعود إلى ما كانت عليه.

واكد عسيري إن قوات التحالف لن تقوم بعمليات هجومية طوال 72 ساعة، المدة المفترضة للهدنة، وستكتفي بالرد على مصادر الاعتداءات والخروق “التزاما بموقفها تجاه اليمنية بإنجاح الهدنة”.

وقال عسيري إن الخروق الحوثية في جيزان ونجران (بالسعودية) تفوق 80 محاولة اعتداء، منها ما أدى إلى إصابة لمواطن سعودي وابنته، وداخل اليمن هناك 238 خرقا للهدنة. كل هذا لا يدل على أن هناك هدنة.

وأضاف: “لم يكن هناك وقف لإطلاق النار حتى تكون هناك هدنة. الأعمال العدائية من الميليشيات لم تتوقف منذ الساعة الأولى أو منذ الدقائق الأولى لإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة في جميع المناطق باليمن وإذا انهارت الـ 72 ساعة دون أي نتائج إيجابية ستعود العمليات العسكرية إلى ما كانت عليه”.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية تحول دون وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة في اليمن وعلى رأسها مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

كما دعا إلى نشر مراقبين على الأرض لأنه “لا يمكن إنجاح هدنة دون مراقبة لمعرفة من المتسبب في انهيار التوافقات لإيقاف إطلاق النار”.

أ ش أ

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