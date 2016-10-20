صور..الجمعية الكورية العربية تنظم حفلا موسيقيا في إطار الصداقة بين كوريا والعرب

كتب : محمد صلاح الدين

نظمت الجمعية الكورية العربية حفلا موسيقيا بمسرح الجمهورية في إطار الدورة التاسعة لقافلة الصداقة بين كوريا والعرب.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من سفير جمهورية كوريا بالقاهرة جونج كوانج جيون حيث أكد على دور مصر كمنارة للثقافة مختتما بقوله مصر أم الدنيا.

تلى ذلك كلمة لوكيل وزارة الثقافة للعﻻقات الخارجية صبري سعيد حيث توجه بالشكر لجهود طوريا في التعاون في المجال الثقافي.

شهد الحفل عرضا للموسيقى والرقص التقليدي الكوري نظمته فرقة الرقص التابعة لمقاطعة كيونج كي حيث شهدت عرض سامولنوري الذي يتضمن4 آﻻت تقليدية كورية، إضافة إلى رقصة المروحة المعروفة باسم رقصة بوتشيه إضافة إلى رقصات جيندو بوك التي تعتمد على إيقاع الطبل، ورقصة القناع ذي الوجهين المعروفة باسم ميون تال تشوم، ورقصة جانجو التي تكون فيها الطبلة على شكل ساعة رملية، ورقصة نونج أك والتي تعد إحدى أقدم الرقصات التقليدية الكورية.

واختتم الحفل بعرض فرقة البي بوي لمسرحية الماريونت الذي يربط بين حركات الدمى مع حركات البي بوي .

ثم قدم سفير جمهورية كوريا جونج كوانج جيون ومسؤول العﻻقات الخارجية بوزارة الثقافة هدية تذكارية للفرق المشاركة.

وينظم الحفل تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية والمركز الثقافي الكوري بالقاهرة إضافة إلى مؤسسة كوريا ودار الأوبرا المصرية.

وتنظم الجمعية عدة حفﻻت في الكويت والإمارات والسودان في إطار القافلة .