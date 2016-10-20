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بالصور .. المجلس الأعلي للثقافة يقيم أمسية ثقافية عن حياة «الغيطاني»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

أقام المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الخميس، أمسية ثقافية، تتضمن كلمات لكل من الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، وأمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتبة ماجدة الجندي، بحضور عدد من الرموز السياسية وقيادات القوات المسلحة.

شارك في الندوة كل من إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، د. سعيد توفيق، الكاتب محمد سلماوي، مكرم محمد أحمد، د. مصطفى الفقي، يوسف القعيد، خالد يوسف، محمد السيد عيد، د. صلاح فضل، د. أحمد درويش، د. هيثم الحاج علي، منى رجب، د. محمد عبد المطلب، إنعام محمد علي، د. محمد بدوي، طارق الطاهر، سيد محمود، محمد شعير، حسن عبد الموجود، طارق إمام.
> كما تم عقب الأمسية عرض فيلم تسجيلي عن حياة “الغيطانى” ، ومعرض للكتاب لأعماله، بقاعة المجلس.

المراسل: عمر جمال

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