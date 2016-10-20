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القضاء الإدارى يصدر حكمًا بوقف انتخابات الغرفة التجارية بالمنصورة

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القضاء الإدارى يصدر حكمًا بوقف انتخابات الغرفة التجارية بالمنصورة القضاء الإدارى يصدر حكمًا بوقف انتخابات الغرفة التجارية بالمنصورة

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصدرت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي علي الرفاعي، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما بوقف انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية المقرر لها 30 أكتوبر الجاري وذلك في الدعوى المقامة من شبل عبد المطلب محمود وآخرين ضد وزير التجارة والصناعة والغرفة التجارية بالدقهلية.

وأرجعت المحكمة السبب فى حكمها إلى اشتمال كشوف الناخبين على أسماء وفيات وأسماء تم إلغاء سجلها التجاري ولا يحق لها التصويت.

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