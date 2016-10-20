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صور.. ختام فعاليات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ20

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة العشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، والدكتورة نيفين الكيلانى رئيس صندوق التنمية الثقافية والمخرج سمير سيف رئيس المهرجان والنجوم الفائزين بجوائز المهرجان والتي يتم الإعلان عنها من قبل لجنتي التحكيم بعد استعراض حفل الختام.

وأكد المخرج سمير سيف، أن المهرجان القومي للسينما المصرية ، شهد أحداث عديدة خلال فعالياته بعرض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك الفائزة بجائزة أفضل فيلم في المهرجان خلال حفل الختام، تشجيعًا للسينما وللسينمائيين الشباب.

كانت فعاليات الختام قد بدأت بحفل استعراضي، وغنائي راقص يحمل اسم “الفيلم.. اتنين”.

كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه الدورة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تمنح جوائز الأفلام لجهة الإنتاج، كما تمنح جوائز الإخراج، وإخراج عمل أول، جائزة السيناريو، والتصوير، وجائزة التمثيل رجال، وجائزة التمثيل دور ثان رجال، وجائزة التمثيل نساء، وجائزة التمثيل دور ثان نساء، وجائزة التصميم الفني، وجائزة المونتاج، وجائزة الصوت، وجائزة الموسيقي، وجائزة خاصة، بإجمالي 980 ألف جنيه.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تمنح للمخرجين في كل قسم جائزة أحسن فيلم وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة لجائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، وجائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، وجائزة انطوان سليم للعمل الأول عن التحريك، بإجمالي 184 ألف جنيه، ليكون إجمالي جوائز الدورة العشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية مليونا و146 ألف جنيه.

المراسل : عمر جمال

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