السناوي: كل محاولات الحكومة للرأي العام في تقبل الإجراءات التقشفية فشلت‎

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، عن نية رئيس مجلس الوزراء باجراء اصلاح اقتصادي شامل وسريع وترشيد الانفاق الحكومي ما عدا الاستثمارات والرواتب الحكومية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء لم يتكلم عن القرارات الصعبة التى بصدد أن تتخذها الحكومة.

وأضاف السناوي خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن رئيس الحكومة شرح خطوات خفض الانفاق الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن مخرج من المأذق الذي تعانيه حاليا.

ودعا السناوي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار مجتمعى واسع يوضح للرأي العام كافة المعلومات والقضايا فضلا عن الرد على التساؤلات، مشيرا إلى ان الحكومة تدرس فرض ضرائب تصاعدية لسد عجز الموازنة.

وأوضح السناوي أن كبار الكتاب أكبر بكثير من أن يواجهوا اتهامات بتوظيفهم لآداء مهام معينة، مردفا: ” كل محاولات الحكومة لتهيئة الراي العام لتقبل الاجراءات التقشفية فشلت.. والقاعدة تقول أنت لا تقنع بما هو مقنع”.