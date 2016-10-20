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ONA تنشر تفاصيل تغطية قطاع الأخبار للمؤتمر الوطني للشباب

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ONA تنشر تفاصيل تغطية قطاع الأخبار للمؤتمر الوطني للشباب ONA تنشر تفاصيل تغطية قطاع الأخبار للمؤتمر الوطني للشباب

كتبت- إ نجي لطفي
> من مدينة شرم الشيخ ينطلق المؤتمر الوطنى الأول للشباب تحت شعار ” ابدع ..انطلق” تحت رعاية الرءيس عبد الفتاح السيسى و الذى يعقد على مدى 3 ايام اعتبارا من 25 اكتوبر الحالى.

و تجرى الاستعدادات على قدم و ساق فى قطاع الاخبار تحت إشراف خالد مهنى رئيس القطاع لاستكمال التجهيزات الخاصة بالتغطية الاخبارية المباشرة و الحصرية لفعاليات المؤتمر حيث سيتم نقل الجلسة الافتتاحية و جلسات العمل المختلفة و التى تتناول العديد من القضايا و التى ستعقد فى 9 قاعات بمركز المؤتمرات الدولى.

و من المقرر أن ينطلق ماراثون السلام يشارك فيه الشباب ليكون بمثابة رسالة من شباب للعالم اجمع لاعلاء قيمة السلام .

وأكد خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار لوكالة ONA أن القطاع سيقوم بالنقل الحى للجلسات و لقاءات على هامش المؤتمرمع الشباب المشارك إلى جانب تقارير المراسلين الاخباريين و ذلك على قنوات التليفزيون المصرى الأولى و النيل للاخبار و النيل الدولية و صوت الشعب و راديو مصر و الأخبار المسموعة و عبرالموقع الاليكترونى لقطاع الأخبار.

و أوضح مهني أنه يشارك فى التغطية فريق الإذاعات الخارجية برئاسة أيمن الحبال رئيس الأحداث الجارية و غادة الفقى مدير عام الاذاعات الخارجية و المهندس ايمن منون هندسة اذاعية و يعاونهم فى النقل 12 مخرج.

وتابع قائلا : ” أنه تم تجهيز 10 وحدات إذاعة خارجية ديجيتال تضم 40 كاميرا و 4 كاميرات محمولة للتقارير و جهازى تى فى يو للبث عبر شبكات الانترنت و 4 كرين و جهاز تكنو كرين متعدد المهام بالإضافة إلى تجهيز استديو خاص الأحاديث التليفزيونية و 2 ستديو صوتىللحوارات الاذاعية لراديو مصر و الأخبار المسموعة بالاذاعة المصرية.

وأشار خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار الى مشاركة12 مذيع و مذيعة لنقل التغطية و جلسات عمل المؤتمر إلى جانب 8 مراسلين يمثلون روافد القطاع لعمل تقارير حول القضايا و الموضوعات التى يناقشها المؤتمر .

و أكد مهنى انه سيتم نقل برنامج” صباح الخير يا مصر “nو برنامج” هذا الصباح” طوال أيام المؤتمر على الهواء مباشرة من شرم الشيخ.

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أونا

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