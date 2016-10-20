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حقيقة صورة الخميني بوسط القاهرة التى أثارت غضب الخليج‎

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حقيقة صورة الخميني بوسط القاهرة التى أثارت غضب الخليج‎ حقيقة صورة الخميني بوسط القاهرة التى أثارت غضب الخليج‎


> أثارت لافتة إعلانية ضخمة تحمل صورة لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي بوسط القاهرة عاصفة غضب لدى الراي العام العام وعلامات استفهام لدى دول الخليج العربي .

أكد مصدر مطلع بقناة “الغد” ، إن صورة علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الموجودة بالحملة الإعلانية الضخمة التى نفذتها قناة “الغد” الإخبارية منذ أيام، وظهر فيها خامنئي ملتقطا سيلفي لنفسه وفي خلفيته الخليج العربي بها إشارة للأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي.

وأضاف المصدر أن قناة “الغد” ترفع شعار “الصورة بكل الأبعاد”، في اشارة إلى أن الصور الموجودة في حملتها الدعائية تحمل أبعادا اخرى تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشددة على أن سياسة القناة واضحة جدا في هذا الصدد وانحيازها معلن للقضايا العربية وضد التدخل في شئون دول الخليج وباقي الدول العربية .

ولفت المصدر إلى ان السلطات الأمنية في قامت بإزالة إعلانين فقط، الأول خاص بالرئيس التركي أردوغان حيث ظهر وهو يجلس على كرسي الخلافة وقد حبس معارضيه في الخلفية، والثاني لعلي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وهو يلتقط سيلفي لنفسه وفي خلفيته الخليج العربي في إشارة للأطماع الإيرانية.

وكانت “الغد” قد أطلقت الحملة نفسها العام الماضي لكن بشخصيات سياسية أخرى لم تثر الجدل وقتها مثل جون كيري ودي ميستورا وبشار الأسد، عكس بعض شخصيات الحملة الجديدة.

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أونا

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