إنقاذ نحو 1400 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطاليين، أنهم نسقوا عمليات إنقاذ نحو 1400 مهاجر اليوم الخميس، قبالة ليبيا نفذتها اساسا بعض السفن التابعة لمنظمات إنسانية.

ورغم سوء الأحوال الجوية مع انتهاء الصيف، فأن عمليات الهجرة لا تزال مستمرة. ومنذ يوم الأحد تم إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر فى هذه المنطقة.

وأبلغ عن أول الزوارق اليوم الخميس، قبيل الفجر بحسب ما أفادت منظمتى أطباء بلا حدود و"مواس" فى تغريدات.

وفى الاجمال أنقذت سفينة أطباء بلا حدود نحو 800 شخص عثر عليهم فى زوارق مطاطية وزورق خشبى فى حين انقذت سفينة تابعة لمنظمة "مواس" 432 شخصا كانوا على ثلاثة زوارق.

وأنقذت سفن خفر السواحل الإيطاليين وبعثة صوفيا الأوروبية باقى المهاجرين الذين كانوا على زوارق مطاطية.

وحسب حصيلة أعدتها وزارة الداخلية قبل عمليات اليوم الخميس، فأن أكثر من 145 ألف مهاجر وصلوا هذا العام إلى السواحل الإيطالية وهو عدد مشابه للعامين الماضيين.

وقضى فى عمليات عبور البحر المتوسط 3654 شخصا بحسب أرقام الأمم المتحدة.