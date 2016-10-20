في شهر حملك الثاني .. احتقان في الصدر

حملك مؤكد، فما هي التغيرات التي ستطرأ عليك وعلى جنينك؟ الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات الشهر الثاني

* في حال حدوث النزيف المهبلي، توجهي للطبيب فوراً؛ لأن هذا يكون من علامات الإجهاض، وليس نتيجة لـ "تجاميع الدم" كما يطلق عليها العامة.

* سوف يحتقن صدرك مع حدوث اللون الغامق في الحلمة، وتشعرين بحرارة بها.

* الغثيان الصباحي سوف يزداد حدة، وسيكثر التبول والغازات في البطن.

* بالنسبة للجنين يكون رأسه أكبر من حجمه، ونبض قلبه عالياً. ويصبح طوله 18 ملليمتراً.

* يكتمل نمو أعضائه التناسلية.

نصيحة

لا تفرطي في الجماع في الأشهر الثلاثة الأولى، وهناك عقاقير يحظر استخدامها مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

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