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في شهر حملك الثاني .. احتقان في الصدر

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الخميس 20-10-2016 11:01

حملك مؤكد، فما هي التغيرات التي ستطرأ عليك وعلى جنينك؟ الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات الشهر الثاني

* في حال حدوث النزيف المهبلي، توجهي للطبيب فوراً؛ لأن هذا يكون من علامات الإجهاض، وليس نتيجة لـ "تجاميع الدم" كما يطلق عليها العامة.
* سوف يحتقن صدرك مع حدوث اللون الغامق في الحلمة، وتشعرين بحرارة بها.
* الغثيان الصباحي سوف يزداد حدة، وسيكثر التبول والغازات في البطن.
* بالنسبة للجنين يكون رأسه أكبر من حجمه، ونبض قلبه عالياً. ويصبح طوله 18 ملليمتراً.
* يكتمل نمو أعضائه التناسلية.

نصيحة
لا تفرطي في الجماع في الأشهر الثلاثة الأولى، وهناك عقاقير يحظر استخدامها مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

 

 

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن لقاح الرحم" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

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