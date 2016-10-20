نشرةONA ا الشيف شربيني ينضم لراديو مصر. .رجاء الجداوي تقدم “العيلة” علىON E..وزيرة الهجرة ضيفة شردي‎

إعداد- انجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت الإعلامية جيهان شعراوي، مقدمة برنامج “تحيا الستات”، المُذاع على “راديو مصر”، إن الشيف الشربيني سينضم لتقديم فقرة أسبوعية داخل البرنامج تحت عنوان “الحقني يا شيف شربيني”..للمزيد

تقدم الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج “العيلة مع رجاء”، كحلقةٍ أسبوعية خاصة في إطار برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع على شاشة “ON E” الفضائية..للمزيد

> يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج..للمزيد

تبدأ غدًا الجمعة، قناة “دى ام سى سبورت”، إذاعة سلسلة من سباقات ” رالى الدرجات النارية”، فى أصعب الصحارى المصرية..للمزيد

يخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد “وضع امني”..للمزيد



> تستضيف الفنانة نشوى مصطفى، مقدمة برنامج “سهرة وعشوة مع نشوى”، المُذاع على “راديو هيتس”، مساء اليوم الخميس، الفنان الشاب محمد الشرنوبي..للمزيد