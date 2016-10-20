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نشرةONA ا الشيف شربيني ينضم لراديو مصر. .رجاء الجداوي تقدم “العيلة” علىON E..وزيرة الهجرة ضيفة شردي‎

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PicMonkey Collageثققإعداد- انجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت الإعلامية جيهان شعراوي، مقدمة برنامج “تحيا الستات”، المُذاع على “راديو ”، إن الشيف الشربيني سينضم لتقديم فقرة أسبوعية داخل البرنامج تحت عنوان “الحقني يا شيف شربيني”..للمزيد

تقدم الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج “العيلة مع رجاء”، كحلقةٍ أسبوعية خاصة في إطار برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع على شاشة “ON E” الفضائية..للمزيد
> يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج..للمزيد

السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - أرشيفية

السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج – أرشيفية

تبدأ غدًا الجمعة، قناة “دى ام سى سبورت”، إذاعة سلسلة من سباقات ” رالى الدرجات النارية”، فى أصعب الصحارى المصرية..للمزيد

دى إم سى سبورت

دى إم سى سبورت

يخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد “وضع امني”..للمزيد

عمرو سعد
> تستضيف الفنانة نشوى مصطفى، مقدمة برنامج “سهرة وعشوة مع نشوى”، المُذاع على “راديو هيتس”، مساء اليوم الخميس، الفنان الشاب محمد الشرنوبي..للمزيد

نشوي مصطفي

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