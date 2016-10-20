ضبط صاحب محل مجوهرات بأسيوط لاتجاره فى النقد الأجنبى

مراسل «ONA»:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط اليوم الخميس القبض على صاحب محل مجوهرات لاتجاره فى النقد الأجنبى ، وبحوزته 1300 دولار أمريكى و100 يورو لبيعها فى السوق السوداء وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة العامة للأموال العامة

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد تمكن ضباط المباحث من القبض على ” ج . أ . أ ” ٤٨ سنة صاحب محل مجوهرات ببندرالقوصيه مقيم الحبالصة دائرة المركز أثناء تواجده بالمحل الخاص به وبحوزته 1300 دولار أمريكى و100 يورو و308 ألف جنيه مصري ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبي وبيعها بأسعار السوق السوداء.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .