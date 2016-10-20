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إحباط تهريب كمية من المكاييل الأثرية إلى قطر بالمطار

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تمكنت جمارك الصادر بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من المكاييل الأثرية ، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

صرحت مصادر جمركية انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش 34 طرداً أمتعة شخصية ، بوزن 785 كجم مصدرة إلى قطر، تم الإشتباه فى الطرود، وتم تشكيل لجنة للتكشف والمعاينة ضمت كل من سامية محمد مجاهد مدير إدارة الحركة، وباسم السيد مظالى مأمور حركة، والسيد عبدالقادر مدير الحركة وسليمان كمال سليمان مأمور الحركة، وأحمد طلعت رئيس قسم التعريفة، وعثر علي 14 مكيالاً غلال ( صاع ) ، بأحجام وأبعاد مختلفة ومصنوعة من الخشب المدعم فى البدن بمعدن مثبت بمسامير متعددة ، ويوجد على بعضهم حفر بالمعايير يمثل ختم يقرأ على كل واحد منهم ، وبعضهم يحمل أختام تقرأ فؤاد الأول ملك ، والبعض الآخر فاروق الأول ملك مصر ، وواحد منهم يحمل ختم دائرى يقرأ موازين ومعايير مصرية وأحد المكاييل متآكل ، تم إخطار الوحدة الأثرية بالمطار وتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والآثار ، أكدت أن هذه المكاييل تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار .

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإحالة صاحب الشأن للنيابة .

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