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بالفيديو.. “القرموطي” يظهر بطبق “محشي ورز” علي الهواء‎

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بالفيديو.. “القرموطي” يظهر بطبق “محشي ورز” علي الهواء‎ بالفيديو.. “القرموطي” يظهر بطبق “محشي ورز” علي الهواء‎

ظهر الاعلامي جابر القرموطي ، علي برنامجه الذي يقدمه في قناة العاصمة 2، بأطباق من “محشي الكوسة والباذنجان”، بعد سخرية البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي، من كلام محمد على مصيلحي، وزير ، “بلاش محشي دلوقتي”.

وتناول القرموطي المحشي على الهواء وأعطى بعضا منه للمصورين داخل الاستديو وتناول عددا من التغريدات الساخرة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على كلام الوزير.

كان وزير التموين، قد قال ذلك في مؤتمر صحفي، ردا علي أحد الصحفيين ، حول أزمة الأرز.
> وانتشرت تعليقات السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” ، ضد وزير التموين.

واعتبر “القرموطي”، هذه السخرية في غير محلها، مؤكدا أن الوزير لم يصدر قرار بمنع أكل المحشي، ولا هكذا يقصد.

وقال : إن ما يقصده وزير التموين، كان فيه دعابة لا أكثر، وبشكل ودي، علي اعتبار أن وجبة المحشي تعتمد في المقام الأول علي الأرز، الذي نواجه فيه أزمة.
> وأكد، أن وزير التموين، لا ذكر “بلاش محشي” و”بطلوا محشي” ، علشان نوفر الأرز، ولا قال بطلوا سكر علشان أزمة السكر.

وقال، إن وزير التموين، أمامه مهمة كبيرة ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وعلينا دعمه ، حيث لم يمر علي توليه المنصب سوي شهرين.

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