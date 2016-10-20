احباط محاولة تهريب كوكايين داخل علب شيكولاتة بمطار القاهرة

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي ، من ضبط كمية من مخدر الكوكايين ، داخل علبه شوكلاته كانت في طرد شخصي وارد من جواتيمالا .

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء إجراءات الكشف علي طرد شخصي وارد من جواتيمالا، عبارة عن ماكولات جافه ومعلبات، وبفتح أحد المعلبات عثر علي كيس بلاستيك في النصف الاسفل من العلبة ، وبفتحه وجد بودرة بيضاء اللون يشتبه أن يكون مخدر الكوكايين .

وأضافت المصادر انه بفتح العلبة الاخري عثر بها كيس آخر من البودرة بأجمالي صافي للمضبوطات 150 جرام من بودر الكوكايين النقي .

وأمر عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد وأتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحبة، وتسليم المضبوطات إلي نيابة النزهة لمباشرة التحقيقات .