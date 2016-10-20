مصر الطيران : استبدال Samsung Galaxy Note 7 بمبني الركاب رقم 3



> قامت شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة سامسونج مصر بتوفير خدمة الاستبدال لجهازك موبايل Samsung Galaxy Note 7 وذلك حرصاً منهم على راحة الركاب من حاملى الهاتف المحمول ، خاصة قبل السفر حيث سيتواجد مندوب من شركة سامسونج بمكتب مبيعات مص رللطيران بمبنى الركاب رقم 3 للقيام بتوفير هذه الخدمة قبل اقلاع الرحلات .. صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة في بيان رسمي .

وقال ترجو الشركة من الركاب حاملى التليفون المحمول Samsung Galaxy Note 7 ، مراجعة مكتب مبيعات مبنى الركاب رقم 3 ، وذلك قبل الدخول للمنطقة الجمركية لانهاء اجراءات سفرهم حرصاً على عدم التأخير .

وقال ان تلك الخطوة جاءت بناء على قرارات إدارة النقل الأمريكية الأخيرة ، والخاصة بمنع اصطحاب هواتف المحمول Samsung Galaxy Note 7 على متن رحلات الطيران نهائياً ، سواء داخل أمتعة وحقائب الركاب المسجلة أو داخل مقصورة الطائرات في حقائب اليد الخاصة بالمسافرين ، وما تبع ذلك من إعلان العديد من شركات الطيران ومنها مصر للطيران عن منع إصطحاب الهاتف المحمول من ماركة Samsung Galaxy Note 7 .