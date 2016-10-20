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العسيلي ضيف برنامج “الفرنجة” الليلة‎

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العسيلي ضيف برنامج “الفرنجة” الليلة‎ العسيلي ضيف برنامج “الفرنجة” الليلة‎

يحل الفنان محمود العسيلي، مساء اليوم الخميس، ضيفًا على برنامج “الفرنجة”، الذي يقدمه الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وذلك عبر قناة “النهار”، في تمام الساعه العاشرة مساءً.

وبثت فضائية النهار، دعائي، للترويج لحلقة اليوم، حيث ظهر العسيلي قائلًا:” من عاصمة دولة سلوفينيا الشقيقة.. أه والله.. الجو مش برد خالص”.

وظهر الثلاثي، خلال الفيديو الدعائي، يرتدون ملابس شتوية ثقيلة، جالسين في إحدى المراكب، كما يقومون بإلقاء المياه أمام بعض المحال التجارية بسلوفينيا؛ وهو ما أصاب المواطنين المارين في الشوارع بحالة من الدهشة والاستغراب.

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