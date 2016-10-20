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"القومى للمرأة" يدشن مبادرة "هن قادرات" لدعم نساء الوحات بالوادى الجديد

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"القومى للمرأة" يدشن مبادرة "هن قادرات" لدعم نساء الوحات بالوادى الجديد "القومى للمرأة" يدشن مبادرة "هن قادرات" لدعم نساء الوحات بالوادى الجديد

>كتب محمود راغب

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، باللواء أركان حرب محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على هامش تدشين مبادرة "هن قادرات" التى تهدف إلى دعم المرأة الواحاتية فى اثبات وجود المرأة على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع بداية أولى حملات طرق الأبواب التى يعقدها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، تحت عنوان "المرأة والمحليات شاركى .. اختارى .. انتخبى"، لاثبات وجود المرأة على كافة الأصعدة وخاصة التمثيل السياسى والمجتمعى.

وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات لها على هامش تدشين المبادرة، السيدات بضرورة مشاركتهن فى انتخابات المجالس المحلية، خاصة بعد أن خصص الدستور المصرى 2014 ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمرأة.


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