«صحة بني سويف» تعلن إنتشار «الليمنيا والبولينس» المسببة للبلهارسيا ببحر يوسف‎

المراسل: محمد شعبان

أعنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، عن وجود قواقع الليمنيا والبولينيس بشكل كبير في بحر يوسف بمركز سمسطا .

وكانت حملة من إدارة المتوطنة بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، قامت بفحص 7 كيلو متر من بحر يوسف بقرية بنى راشد بمركز سمسطا وعثرت علي قواقع الليمنيا والبولينيس بكمية كثيفة .

كما فحصت الحملة ترعة قفطان والتي يبلغ طولها 16 كيلو متر بعزبة قفطان، وتبين بها كميات كبيرة من قواع الليمنيا ، فضلًا عن فحص ترعة خطاب وفراج بدائرة سمسطا ووجد بها ورد النيل بكثافة عالية حد وتحتاج إلى تطهير.

شارك فى حملة الفحص، المهندس جمال ابراهيم مدير إدارة القواقع والمهندس عادل جمعه مسئول القواقع بمركز سمسطا و5 ملاحظين صحيين.