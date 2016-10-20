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نهائي أبطال أوروبا خارج القارة العجوز

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نهائي أبطال أوروبا خارج القارة العجوز نهائي أبطال أوروبا خارج القارة العجوز

لمح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفيرين، إلى أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، قد تقام خارج القارة العجوز مستقبلا.

وقال سيفيرين في مقابلة مع “أسوشيتد برس”، إنه سيفتح عملية مزايدة مفتوحة للحصول على حق استضافة المباراة النهائية لأكبر بطولة كروية للأندية في العالم، وسلط الضوء على إمكانية نقل ملعب المباراة خارج أوروبا، وإقامتها في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وأضاف: “الانتقال من البرتغال إلى أذربيجان على سبيل المثال هو نفس الأمر تقريبا إذا ذهبت إلى نيويورك. بالنسبة للجماهير لا توجد مشكلة لكن علينا أن نرى. إنها منافسة أوروبية لذلك دعونا نفكر في الأمر”.

يشار إلى أن سيفيرين، وهو سلوفيني، خلف ميشال بلاتيني الشهر الماضي كرئيس لليويفا.

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