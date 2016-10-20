ضبط بسكويت وشيكولاته منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

مراسل «ONA»:

واصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث التموين بالإسماعيلية، حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنوا من ضبط كميات من البسكويت والمصاصة والشيكولاتة والمخصبات الزراعية والسمن والزيت والكوفى مكس مجهول المصدر.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الملازم أول خيرى السيد والقوة المرافقة له بكمين الضاهرية بالتل الكبير بضبط كل من: “مصطفى .ح. م” 36 سنة سائق مقيم ش السلخانة ــ بندر الفيوم و”محمد. ر. ع”19 دبلوم تجارة مقيم أطسا ــ الفيوم حال إستقلالهما السيارة رقم (ف ج د 6129) نقل الفيوم قيادة الأول محملة بـ ( 300 ) كرتونة سمنة مختلفة الأنواع والأحجام و( 300 ) كرتونة زيت طعام مختلف الأنواع والأحجام و ( 25 ) كرتونة كوفى ميكس بدون فواتير أو أي مستندات.

وبمواجهتهما قررا بأن الحمولة خاصة بـ”السيد. ر. ع ” تاجر ومقيم بالفيوم لتسليمها لأحد التجار بناحية الشرقية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط “شادى .ي. إ ” 30 سنة مدير مبيعات بشركة للصناعات الغذائية الكائن المحسمة دائرة مركز القصاصين مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث وضبط بحوزته داخل الشركة عـدد من عبوات البسكويت والشيكولاتة منتهية الصلاحية حيث ضبط 432 باكو بسكويت سادة – 1248 قطعة مصاصة – 720 كيس لبان – 30 كرتونة بسكويت الجوهرة – 92 علبة شيكولاتة، وجميعهم منتهية الصلاحية وغير صالحين للإستهلاك الآدمى.

كما تمكنوا من ضبط ” كريم. ث. س ” 30 سنة صاحب محل مقيم المحسمة – دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من مخصبات ومستلزمات زراعية منتهية الصلاحية هى ( 9 ) أكياس فولى شوب مخصبات زنك، و( 4 ) أكياس فولى شوب مخصبات منجنيز و( 18 ) شيكارة سماد نترات كالسيوم مستوردة وبدون ثمة مستندات تدل على إستيرادها و( 1 ) شيكارة سوبر بوتاسيوم.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية من ضبط ” عبدالرحمن. ع. ا” 56 سنة صاحب ومسؤول محل الكائن دائرة قسم أول ومقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان الإسماعيلية حيث تم العثور على كمية من الجبنة الرومى وزنت حوالى ( 70 كيلو جرام غير صالحة للإستهلاك الادمى مجهولة المصدر).

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.