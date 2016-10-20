500 فتحة تنفث “الميثان” قبالة سواحل أميركا

عثر العلماء على 500 فتحة في قاع البحر تنفث الميثان في مياه المحيط الهادي قبالة سواحل الولايات المتحدة، ليصل إلى المثلين تقريبا عدد الثقوب التي يتسرب منها الغاز، المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.

وقال روبرت بولارد الذي عثر على حطام السفينة تيتانيك، واكتشف حاليا 500 فتحة جديدة تسرب الميثان من قاع البحر، في بيان: “يبدو أن السواحل قبالة واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا نقطة هائلة لتسريب الميثان”.

وأضاف البيان “الاكتشاف يضاعف إلى نحو 1000 عدد مثل هذه الثقوب التي أصبح من المعروف الآن أنها موجودة على طول الحواف القارية للولايات المتحدة الأميركية”.

وذكرت نيكول رينو مديرة العمليات العلمية في مؤسسة “أوشن إكسبلوريشن ترست” التي أسسها بولارد أنه لم يعرف بعد متى بدأ نشاط هذه الفتحات، وما الذي سبب هذا النشاط والكمية التي وصلت من الميثان إلى الغلاف الجوي.

يذكر أن الميثان يتسرب بشكل طبيعي من قاع البحر في الكثير من الأماكن حول العالم، ويمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة اليابسة إذا ما وصل للغلاف الجوي.

ويحاول العلماء في أرجاء المعمورة معرفة ما إذا كان ارتفاع درجة حرارة المحيطات يسبب المزيد من تسرب الميثان.