مضغ العلكة يسرع حرق السعرات الحرارية

للعلكة فوائد أخرى غير عملية تعطير الفم، لكن القليل منا يعلم كمية السعرات الحرارية التي تحرقها عندما تمضغ قطعة من العلكة .

فما هي كمية السعرات الحرارية التي نستهلكها عندما نمضغ شريطاً من العلكة، والمقدار الكلي الذي يتراكم على مدار سنة كاملة، تجيب صحيفة Metro البريطانية بأن الرقم الإجمالي الذي نستهلكه سنوياً من مضغ قطعتين من العلكة منزوعة السكر يومياً يتراوح بين 1344 و3360 سعراً حرارياً.

وبحسب ما نشر موقع “هافنغ بوست” يمكنك اعتماداً على نوع العلكة التي تمضغها أن تستهلك 6720 سعرةً حراريةً في العام الواحد إذا مضغت شريطين من العلكة في اليوم! أما إن كنت تمضغ علكةً خاليةً من السكر، فالأمر أفضل، إذ تحتوي الأنواع منزوعة السكر على سعرتين إلى 5 سعرات حرارية لكل قطعة.

إليك الجانب المشرق! تقول عيادة مايو الطبية بالولايات المتحدة، إن مضغ العلكة يحرق 11 سعراً حرارياً في الساعة، لذا فإن مضغك للعلكة الخالية من السكر لفترة ما بين 20 و30 دقيقة يجعلك تخسر السعرات الحرارية التي استهلكتها.

وإن مضغت العلكة ساعتين كل يوم فيمكنك أن تحرق 154 سعرة في اليوم، وهذا أكثر من السعرات الموجودة في لوح شوكولاتة يحتوي على 150 سعراً حرارياً.

ربّما تقول إن هذا الحرق للسعرات الحرارية ليس بالمقدار الكبير، لكن على مدار عام يصبح الرقم 8030 سعرةً حراريةً تُحرق فقط بمضغ شريطين من العلكة كل يومٍ لساعة واحدة.

كما أن مضغ العلكة الخالية من السكر يمكن أن يساعدك في المحافظة على أسنانك، إذ إن قطعة واحدة من العلكة يمكنها القضاء على 100 مليون نوع من البكتيريا في فمك خلال 10 دقائق، وذلك بحسب مجلة “بلوس وان”.

لكن هذا لا يعني أن تقول إنك ستستعمل العلكة بديلًا عن معجون الأسنان مثلًا، لأن التأثيرات تدوم فقط لهذه الفترة الزمنية، فعندما يمر الوقت تنتشر البكتيريا مرة أخرى في فمك بدلاً من أن تزال.

بديل مضغ العلكة إن كنت لا تستطيع تحمل مضغ العلكة ساعتين كل يوم، أو أردت فقط تفادي آلام الفك، فثمة كثير من الطرق الأخرى لتحرق عدداً قليلاً من السعرات.

إذ يمكنك السير لمسافة 112 متراً، أو تنظيف البيت 3 دقائق يومياً، أو ممارسة رياضة الرغبي 11 ثانية في اليوم، وعندها ستحرق أي عدد تستهلكه من السعرات.