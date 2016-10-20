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خبير عسكري: تحرير”الموصل” سيحسم وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد‎

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خبير عسكري: تحرير”الموصل” سيحسم وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد‎ خبير عسكري: تحرير”الموصل” سيحسم وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد‎

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء، محمد صابر هموندي ، إن معركة تحرير مدينة الموصل العراقية، تعد من أهم المعارك للعراق، موضحاً أن الموصل تحسم الموقف بالنسبة لتنظيم “داعش” الإرهابي، لكونها تعد المقر الرئيسي لها فى البلاد.

وأضاف هموندي خلال لقائه على قناة “الغد” ، أن القوات العراقية والبشمركة تتقدم علي كافة المحاور، بشكل بطىء نسبيًا بسبب وجود الكثير من المدنيين فى القرى الواصلة لمدينة الموصل، وبالتالي يتم التقدم بحكمة وعقل سياسي لحماية أرواح هؤلاء، وهو ما يفسر قيام المعركة علي عدة مراحل.

وأوضح هموندي أن تنظيم “داعش” الإرهابي قام باستخدام عدد كبير من المدنيين من الأطفال والنساء كدروع بشرية، مشدداً علي أن تقدم القوات الأمنية مستمر بهدف تحرير الموصل بالكامل، وذلك بمساعدة التحالف الدولي.

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