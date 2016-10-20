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معدل الجريمة في بريطانيا هو الأعلى في أوروبا

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معدل الجريمة في بريطانيا هو الأعلى في أوروبا معدل الجريمة في بريطانيا هو الأعلى في أوروبا

ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة في كل من إنجلترا وويلز بنسبة 24% بما في ذلك جرائم السلاح الأبيض التي بلغت نسبتها 9% و 7% بالنسبة للأسلحة النارية في الاثني عشر شهرا الأخيرة حتى يونيو بحسب سجلات الشرطة، وهذا يعتبر أكبر معدل للجريمة في أوروبا.

أما بالنسبة لعدد المجرمين هناك فقد ارتفعت النسبة إلى 20% حيث وصل عددهم 681 بارتفاع بلغ 144، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 سنوات.

وتشير أرقام الشرطة أيضا أن عدد عمليات الاغتصاب المسجلة والاعتداءات الجنسية المسجلة ارتفعت بنسبة 14%.

ويقول جون فلاتلي من مكتب الإحصاء الوطني:” تغطي الجرائم العنيفة سلسلة من تبدأ من اعتداءات صغيرة، إلى تحرشات وإساءات التي لا ينتج عنها أذيات جسدية، وصولا إلى الإصابات الخطيرة وجرائم القتل والاغتصاب”.

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