البرتغال تلغي إجراءات “تقشفية” رغم عجز الموازنة

تراجعت الحكومة البرتغالية عن عدد من تدابير التقشف التي فرضتها من قبل، متعهدة بالحفاظ على انخفاض عجر الموازنة.

وذكرت الحكومة أنها ستعيد تفعيل عدد من الخدمات العامة في المناطق الريفية التي أغلقت لتوفير الأموال بعدما كانت البلاد على وشك الإفلاس عام 2011، وحاجتها إلى خطة إنقاذ دولية عاجلة بقيمة 78 مليار يورو.

ويواصل الحزب الاشتراكي قيادة الائتلاف الحاكم بفضل دعم الحزب الشيوعي والكتلة اليسارية الراديكالية التي وافقت على ميزانية الدولة لعام 2017.

وتسعى الحكومة إلى وصول عجز الميزانية هذا العام إلى 2.2 بالمائة، رغم توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغ العجز 3 بالمائة.

ونبه صندوق النقد الدولي إلى أن البرتغال لا تزال إحدى دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا، وفق ما نقلت رويترز.