ربة منزل وعاطل يعتديان على شرطى ويمزقان ملابسه بالمنيا

حرر أمين شرطة بقسم المنيا الجديدة، اليوم، الخميس، محضرا يتهم فيه ربة منزل وعاطل، بالتعدى عليه وتمزيق ملابسه الميرى، لوجود خلافات بينهما.



> تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغا من "أحمد. ر "، أمين شرطة بقسم شرطة المنيا الجديدة، اتهم فيه كلا من "ماجدة.أ "ربة منزل، و"كريم. س" بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه الميرى.



> وتحرر محضر بالواقعة، وقرر أمين الشرطة أن تلك الواقعة ليست الأولى، وهناك محاضر محررة ضد المتهمين لسابقة تعديهم عليه لوجود خلافات بينهم.