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ربة منزل وعاطل يعتديان على شرطى ويمزقان ملابسه بالمنيا

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ربة منزل وعاطل يعتديان على شرطى ويمزقان ملابسه بالمنيا ربة منزل وعاطل يعتديان على شرطى ويمزقان ملابسه بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

حرر أمين شرطة بقسم المنيا الجديدة، اليوم، الخميس، محضرا يتهم فيه ربة منزل وعاطل، بالتعدى عليه وتمزيق ملابسه الميرى، لوجود خلافات بينهما.


> تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغا من "أحمد. ر "، أمين شرطة بقسم شرطة المنيا الجديدة، اتهم فيه كلا من "ماجدة.أ "ربة منزل، و"كريم. س" بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه الميرى.


> وتحرر محضر بالواقعة، وقرر أمين الشرطة أن تلك الواقعة ليست الأولى، وهناك محاضر محررة ضد المتهمين لسابقة تعديهم عليه لوجود خلافات بينهم.


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