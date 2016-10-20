طرح 63 طن سكر بعدة محافظات لسد احتياجات المواطنين

قامت عدة محافظات بالجمهورية، اليوم الخميس، بطرح كميات من السكر وصلت إلى 63 طنًا، وذلك من خلال منافذ بيع وسيارات متنقلة بسعر 6 جنيهات للكيلو جرام الواحد لسد إحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ومواجهة احتكار التجار للسلع الأساسية .

ففي الشرقية، صرح المحافظ اللواء خالد سعيد ، أن المحافظة بدأت فى توزيع السكر المدعم على المواطنين حيث انطلقت سيارات متنقلة محملة بـ 3 أطنان لبيعه للمواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو وذلك باشراف الأجهزة الرقابية والتموينية والشرطية لضبط السماسرة والوسطاء .

وأضاف، أنه سيتم ضخ 100 طن سكر خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مدن المحافظة من خلال منافذ التوزيع والاسواق ذات اليوم الواحد والسيارات التي ستنتقل الى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والعشوائية وذلك لتوفير احتياجات محدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم وللتصدي لجشع التجار ومحتكري السلع وللتغلب على تلك الازمة .

وأشار المحافظ إلى انه سيتم الدفع بسيارات السكر الى القرى والتوابع لضمان وصول تلك السلع لأكبر عدد من المواطنين ..مشيدًا بدور السلاسل التجارية الشهيرة التى استجابت لمبادرة المحافظة فى مكافحة الغلاء والسيطرة على الاسعار .

وفي الفيوم ، صرح المحافظ الدكتور جمال سامي، بأن المحافظة تسلمت 50 طنًا من السكر لبيعها فى مختلف القرى بسعر 6 جنيهات للكيلو، وذلك ضمن خطة المحافظة لتخفيض الأسعار والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتوفير السلع الضرورية بأسعار فى متناول الجميع تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال إنه تم تشكيل لجنة من مسئولى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومسئولي التموين للإشراف على عمليات التعبئة والتغليف والبيع الذي يتم بإشراف رؤساء الوحدات المحلية ومفتشي التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه ..موضحا أنه يتم بيع السكر المدعم فى 46 قرية وتابع بمختلف أنحاء المحافظة .

وتابع أنه بدأت عمليات البيع فى بعض القرى بكمية وصلت 12 طنا بمركز الفيوم , و3 أطنان بعدد من قرى مركز سنورس , و9.5 طن بعدد من قرى مركز طامية , و5 أطنان بعدد من قرى مركز أبشواي بالإضافة إلى 11 طنا بعدد من قرى مركز ومدينة إطسا , و9.5 طن بعدد من قرى مركز يوسف الصديق وأنه سيتم تغطية باقي القرى والنجوع تباعا.

وفي بني سويف، صرح رئيس مدينة ومركز بني سويف أحمد الدسوقي ، أنه تم اليوم توزيع 10 أطنان سكر بسعر 6 جنيهات للكيلو على قرى المركز بحد أقصى 2 كيلو للفرد الواحد.

وقال رئيس المدينة، إن المحافظة عملت على مواجهة أزمة السكر بتوفير منافذ لبيع السكر في قرى ومدن المحافظة.. مشيرًا إلى أن توزيع 10 أطنان سكر على الوحدات المحلية لقرى المركز شملت 4 آلاف طن بمدينة بنى سويف، 1500 كيلوجرام لقرى تزمنت الشرقية واهناسيا الخضراء وباروط بواقع 500 كيلو لكل قرية, و3 أطنان لقرى بليفيا وابشنا وشريف باشا، بواقع الف كيلو لكل قرية، و1500 كيلوجرام لقرية بياض العرب.

أ ش أ