«الحكومة»: سياسات ترشيد الإنفاق ستمتد للهيئات والشركات القابضة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أن هناك إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها، لافتًا إلى أنه يتم الآن زيادة عدد المدارس والفصول، من خلال التعاقد على 30 ألف فصل قبل نهاية العام الحالى، وكذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد إسماعيل، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء، أن كافة المشروعات التى بدأ العمل فيها ولم تنته، تعمل الحكومة على سرعة انجازها وتوفير الاعتمادات المالية لها.

وأضاف رئيس الوزراء: “اتبعنا سياسة لخفض الانفاق، وهناك توجه بأن يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها”.

وأشار إلى أن الدولة بدأت مناقشات لإنجاز قانون الاستثمار، مؤكدًا أهمية المشروع في جذب استثمارات جديدة وتوجيه الاستثمارات فى القطاعات التى لا تزال بحاجة إلى التوسع، لافتاً إلى أن مشروع القانون على أولوية اهتمامات الحكومة وأجندة مجلس الوزراء.

وأضاف أن أهمية القانون فى رفع مستوى الأداء، حيث أنه بقدر الاهتمام بأن يكون القانون متكامل ويعكس رؤية الحكومة والمتعاملين في المجال، يجب أن يكون هناك طفرة فى التراخيص الخاصة بالاستثمارات.

وتابع رئيس الحكومة:”نسعى للانتهاء منه في شهرى أكتوبر أو نصف نوفمبر لارسالة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره”، وأكد أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى مطروح بقوة، لكنه سيأخد فترة زمنية وهو موجود بكل دول العالم المتقدم.

وأوضح ،أنه تم تشكيل لجنة لوضع الضوابط والإجراءات الخاصة باستيراد الحبوب من الخارج، وستختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالضوابط اللازمة لاستيراد الحبوب وستنتهى اللجنة من عملها خلال أسبوع.