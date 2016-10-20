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بالصور والفيديو … عادة غريبة مفضلة لقرد الشامبانزي

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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية طريف لقرد الشمبانزى وهو يدخن السجائر فى حديقة للحيوانات في العاصمة بيونج يانغ بكوريا الشمالية.

ويبلغ الشمبانزي 19 عاماً، ويهو يستمتع بهذه “العادة” كثيراً. ويدخن القرد 20 سيجارة يوميا، ويحصل على السجائر من زوار الحديقة.

وبفضل تصوير أحد زوار الحديقة لهذا المقطع، أصبح الشمبانزي نجم مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجدر الذكر أن عدد زوار الحديقة ازداد، وذلك من أجل رؤية “القرد المدخن”.

وأن هذا الموقف الطريف ليس الأول من نوعه بالنسبة لـ “القرود المدخنة”

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