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مد فرصة الحجز في الإسكان الاجتماعي للصحفيين إلى 27 أكتوبر

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مد فرصة الحجز في الإسكان الاجتماعي للصحفيين إلى 27 أكتوبر مد فرصة الحجز في الإسكان الاجتماعي للصحفيين إلى 27 أكتوبر

قال رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أبوالسعود محمد، إنه تم مد مهلة الحجز للاسكان الاجتماعي للفئة الأولى إسكان مدعم والفئة الثانية إسكان غير مدعم، وكذلك المقابر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري، تسهيلا للزملاء المتأخرين في التقديم.

وناشد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، في تصريحات أدلى بها، الخميس، الزملاء الراغبين في الحجز لهم أو لأسرهم سرعة إنهاء الإجراءات قبل نهاية المدة المحددة، خاصة أن النقابات تلقت وعدًا من الإسكان بتخصيص الوحدات لجميع المتقدمين في حالة انطباق الشروط عليهم.

ولفت إلى أن الفئة الثانية من الإسكان الاجتماعي غير المدعم تسهل على من يزيد دخله عن 2500 جنيه وحتى ٤ آلاف للأعزب وعن 3500 حتى 5 آلاف للمتزوج، وحتى سن 55 سنة الحصول على شقة اسكان اجتماعي لأول مرة.

 

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