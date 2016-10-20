عبدالله الثاني يثمن جهود الإمارات ويشيد بإسهامات محمد بن راشد التنموية

أعرب الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولشعبها الشقيق في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين.

وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الداعمة للتنمية في مختلف أنحاء العالم العربي وبما في ذلك الأردن في إطار العلاقات الثنائية والأخوية الوثيقة التي طالما جمعت البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني بسمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قبيل افتتاح اليوم مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظة عجلون.

وتفقُّد الملك ترافقه سمو الأميرة هيا بنت الحسين مختلف أقسام المستشفى ذي التسع طوابق والمشيَّد على مساحة تبلغ 11 هكتارا ويتسع ل 150 سريرا بما في ذلك أجنحة الجراحة للرجال والنساء كما تضمنت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية التي تعد من الأحدث عالميا في مختلف تخصصات الفحص السريري والتشخيص والعلاج للمرضى.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدم دعما لعدد من المؤسسات والمشاريع في الأردن منها "مؤسسة الحسين للسرطان" وحملة "أمة تقرأ" في مجال نشر المعرفة في مخيمات اللاجئين إضافة إلى التجديدات الشاملة والتوسعات الجديدة التي تم إدخالها على "مركز هيا الثقافي" في عمَّان.

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