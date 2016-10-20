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شركات الطيران الروسية تطلب من حكومتها العودة للمنتجعات السياحية المصرية

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شركات الطيران الروسية تطلب من حكومتها العودة للمنتجعات السياحية المصرية شركات الطيران الروسية تطلب من حكومتها العودة للمنتجعات السياحية المصرية

>كتب مؤمن مختار

قدمت 4 شركات طيران شارتر للوكالة الاتحادية للنقل الجوى الروسى طلبًا بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة من عدة مدن روسية مختلفة.

وبحسب وكالة "نوفستى" الروسية، تقدم بالطلبات شركات "إيكر" و"يامال" و" Azur Air "و"Nordwind Airlines" من أجل تنظيم رحلات شارتر من موسكو للمنتجعات المصرية، حيث طلبت شركةNordwind Airlines الطيران ثلاث مرات فى الأسبوع من "سان بطرسبرج" ومن "ايكاترينبرج" سبعة أيام فى الأسبوع، ومن "أوفا" أربعة مرات فى الأسبوع.

بينما طلبت شركة الطيران "يامال" تنفيذ رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ والعودة لموسكو وايكاترينبرج ونيجنى نوفجورود (سبع مرات فى الأسبوع)، ومن شرم الشيخ فقط لروستوف على نهر الدون (سبع مرات فى الأسبوع).

وطلبت شركة "إيكر" الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة فقط من موسكو (ثلاث مرات فى الأسبوع).


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