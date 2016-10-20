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مدير أمن سوهاج ومدير المباحث يطلقان مبادرة "سلم سلاحك غير المرخص"

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مدير أمن سوهاج ومدير المباحث يطلقان مبادرة "سلم سلاحك غير المرخص" مدير أمن سوهاج ومدير المباحث يطلقان مبادرة "سلم سلاحك غير المرخص"

>سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية اليوم، إطلاق مبادرة جديدة «سلم سلاحك» والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير المرخصة على مستوى القرى والمراكز، وذلك على هامش مبادرة سوهاج خالية من الثأر عام 2016 والتى كللت اليوم بإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى بخيت وأولاد على بناحية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا.

وأضاف مدير الأمن أنه من يقوم بتسليم هذه الأسلحة لن تتم معاقبته، وذلك لحث جميع الذين معهم أسلحة على تسليمها، كما أنه سوف يتم ترخيص سلاح للأشخاص الذين يتجاوبون بتسليم هذه الأسلحة ما دامت تنطبق عليه الشروط القانونية لاستخراج رخصة حيازة السلاح، وأن إجراءات تسليم السلاح تتم فى أى قسم شرطة من أقسام ومراكز المديرية أو من خلال مديرية الأمن نفسها وأنه لن يتم سؤال الشخص الذى سلم السلاح عن مصدره أو مكان جلبه له.

أما العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية صاحب فكرة المبادرة، فأوضح أن مبادرة تسليم الأسلحة، تأتى فى إطار الحملة، التى نظمتها المديرية، بالتنسيق مع عمد ومشايخ وعواقل العائلات بسوهاج، بإقناع حائزى الأسلحة غير المرخصة بالتخلى عنها، إلى تكثيف الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات الجادة فى مجال مكافحة الجريمة، وتأكيد الشعور الأمنى لدى المواطنين الذى ينعكس إيجابيا على ثقتهم فى رجال الشرطة ما يدفعهم للتعاون الجاد وتفعيل خطة إدارة البحث بالمديرية لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة.


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