انقلاب سيارة محملة بـ 75 طن سكر مجهول المصدر بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي بالمنيا، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بـ 75 طن سكر مجهول المصدر، بمركز بنى مزار شمال المحافظة.

وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا، بورود بلاغ لمركز بنى مزار بانقلاب سيارة شمال مدخل عزبة سرى بالطريق الصحراوي بمركز بنى مزار.

وبعد الفحص، تبين أن السيارة المحملة بـ 75 طن سكر تمويني، اختلت عجلة قيادتها بيد السائق، أدى إلى انقلاب المقطورة، وأسفرعن تلفيات بالمقطورة وسقوط حمولتها بالطريق.

وتم رفع حمولة المقطورة من الطرق، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة.