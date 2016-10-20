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“مجرى الأحداث” تفتح ملف تراخيص المصانع والمنشأت والمعوقات التى تواجه المستثمرين

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“مجرى الأحداث” تفتح ملف تراخيص المصانع والمنشأت والمعوقات التى تواجه المستثمرين “مجرى الأحداث” تفتح ملف تراخيص المصانع والمنشأت والمعوقات التى تواجه المستثمرين

تناقش حلقة غدا الجمعة من برنامج “مجرى الأحداث” الذى تقدمة الإعلاميه ماجدة بدوى على قناة الحدث اليوم تردد ” 10795″ فى تمام الساعة الرابعة مساء ، ملف تراخيص المصانع والمنشأت الجديدة والمعوقات التى تواجه المستثمر فى المناطق الصناعية الجديدة .

كما تناقش الحلقة مقترح تعديل قانون تراخيص الحماية المدنية للمناطق الصناعية ، وكيفية التغلب على المشاكل التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة التى تواجههم أثناء إستخراج التراخيص ، وكيفية تبنى البرلمان المصرى للقوانين المقدمة من الأفراد والهيئات لصالح المواطن المصرى لتخفيف العبئ عنه وجذب المستثمر الأجنبى .

ومناقشة أهم المقترحات التى يجب وضعها فى قانون الإستثمار الجديد والذى من المقرر أن ينتهى مجلس النواب من إقراره خلال دور الإنعقاد الثانى ، وخاصة مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح بإنشاء مجلس إستثمار تحت رئاستة .

وتستضيف الحلقة كلا من الدكتور حاتم صادق استاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان ورئيس شعبة هندسة الميكانيكا بنقابة المهندسين ، المهندس مروان يونس رئيس المكتب السياسيى لإئتلاف دعم .

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