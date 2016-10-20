“مجرى الأحداث” تفتح ملف تراخيص المصانع والمنشأت والمعوقات التى تواجه المستثمرين

تناقش حلقة غدا الجمعة من برنامج “مجرى الأحداث” الذى تقدمة الإعلاميه ماجدة بدوى على قناة الحدث اليوم تردد ” 10795″ فى تمام الساعة الرابعة مساء ، ملف تراخيص المصانع والمنشأت الجديدة والمعوقات التى تواجه المستثمر فى المناطق الصناعية الجديدة .

كما تناقش الحلقة مقترح تعديل قانون تراخيص الحماية المدنية للمناطق الصناعية ، وكيفية التغلب على المشاكل التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة التى تواجههم أثناء إستخراج التراخيص ، وكيفية تبنى البرلمان المصرى للقوانين المقدمة من الأفراد والهيئات لصالح المواطن المصرى لتخفيف العبئ عنه وجذب المستثمر الأجنبى .

ومناقشة أهم المقترحات التى يجب وضعها فى قانون الإستثمار الجديد والذى من المقرر أن ينتهى مجلس النواب من إقراره خلال دور الإنعقاد الثانى ، وخاصة مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجلس إستثمار تحت رئاستة .

وتستضيف الحلقة كلا من الدكتور حاتم صادق استاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان ورئيس شعبة هندسة الميكانيكا بنقابة المهندسين ، المهندس مروان يونس رئيس المكتب السياسيى لإئتلاف دعم مصر .