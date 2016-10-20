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وفاة 3 عمال مصريين بالأردن اختناقًا داخل بئر مياه

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وفاة 3 عمال مصريين بالأردن اختناقًا داخل بئر مياه وفاة 3 عمال مصريين بالأردن اختناقًا داخل بئر مياه

ارشيفية – بئر مياه

لقى ثلاثة عمال مصريين بالأردن، اليوم الخميس، مصرعهم نتيجة اختناقهم داخل إحدى آبار مياه الشرب بمنطقة رحاب في محافظة المفرق “75 كم شمال شرق عمان”.

وقال محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوفاة نجمت عن الإختناق بالعادم أثناء قيام العمال المصريين الثلاثة بعملية تنظيف للبئر البالغ عمقه نحو 5 أمتار، باستخدام موتور شفط مياه يعمل بالديزل.

وأضاف، أن عمال الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق استخرجت جثامين المتوفين الثلاثة من داخل البئر، ونقلتهم إلى مستشفى المفرق الحكومي.

أ ش أ

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