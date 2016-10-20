توقف حركة قطارات المنيا بعد خروج عجلات جرار عن القضبان

توقفت حركة قطارات الصعيد، مساء اليوم، بسبب خروج عجلات أحد الجرارات من فوق القضبان، أثناء مناوره للتحويل من سكة إلى سكة، بمحطة سكك حديد المنيا.

وتلقى العميد رفعت عبد الصمد مأمور قسم شرطة سكة حديد المنيا، بلاغًا بها، توجه إلى موقع سقوط الجرار، حيث تبين أن الجرار خرج عجلاته من فوق القضبان أثناء إجراء مناورة، أمام البلوك رقم 4، ونتج عن ذلك توقف القطار رقم 712 الركاب المطور، والقادم من المنيا فى طريقه إلى أسيوط، والقطار رقم 186 المميز القادم من بورسعيد فى طريقه اللى سوهاج، وكذلك القطار رقم 160 المميز القادم من القاهرة، وكان فى طريقه اللى الأقصر، والقطار رقم 986 المكيف القادم من القاهرة فى طريقه إلى قنا.