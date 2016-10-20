ضبط 2 طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

مراسل «ONA»:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية، 2 طن سكر مربوط صرفه على البطاقات التموينية داخل مخزن بدون ترخيص ببندر بسيون قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط “عبد الرحمن م ص”، 26سنة – صاحب مخزن بدون ترخيص ببندر بسيون وبحوزته 2 طن سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينيه قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 16779 جنح بسيون 2016 ، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تمكن النقيب أيمن الشاذلي رئيس مباحث التموين بزفتى فى محافظة الغربية من ضبط صاحب محل بقالة تموين ببندر زفتى لتصرفه فى الحصص التموينية المصروفه له.

وتلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط “محمد. ع. ال”، 37 سنة – صاحب محل بقاله تموين ببندر زفتى، لتصرفه فى بيع الحصص التموينية المصروفه له وبحوزته 3448 زجاجة زيت و 280 كيلو أرز، وطن دقيق فاخر، وتحرر المحضر 7863 جنح قسم زفتى وتولت النيابة التحقيق.