رئيس الوزراء: لا عودة للتسعيرة الجبرية.. وقانون الاستثمار العام الحالى

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية، قائلا:"عدينا هذه المرحلة"، موضحا أن هناك قرار بتشكيل لجنة تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية، تم الاستعانة بها لوضع الضوابط لتحديد هامش الربح ضمانا لمنع الاستغلال.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه من الممكن فرض تسعيرة لسلعة استراتيجية لفترة محددة لمواجهة بعض الممارسات الخاطئة.

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت اليوم مناقشات حول قانون الاستثمار الجديد، متوقعا الانتهاء منه خلال أكتوبر الجارى أومنتصف نوفمبر على أن يتم إرساله لمجلس النواب لإقراره.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وسيتم التعاقد على 30 ألف فصل جديد بنهاية العام الجارى.