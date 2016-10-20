موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء من "اليوم السابع"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهدا دوليا عاجلا لاحتوائها، وغيرهما من الأخبار المهمة.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء.

السيسي: يجب تقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين مثل لبنان ومصر والأردن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهدا دوليا عاجلا لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمنى والتنموى على حد سواء، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات، التى تشهدها دول المنطقة.

بالصور.. المواقع الإخوانية تواصل بث سمومها لإثارة الفتن.. روجت لأكذوبة تسمم ووفاة 25 تلميذا بمدرسة ابتدائية بالفيوم بسبب التطعيمات.. والمواطنون يفضحونها ويؤكدون: مجرد إغماءات وأبناؤنا بحالة جيدة

لا يفوت عناصر الجماعة الإرهابية أى دخان بالشارع المصرى، إلا واستغلاله لإشعال الحرائق، وبث سمومهم، مستغلين الشرارة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ولعل ما حدث مؤخرا من حالات إغماء بعض التلاميذ بمحافظة الفيوم خير دليل على ذلك.

سفارة مصر بدمشق تنقذ مصريا وزوجته من اشتباكات الغوطة وتعيدهما للقاهرة

قال "محمد ثروت سليم" القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق بأن البعثة نجحت فى إخراج المواطن المصرى "محمد عبد الله شنشن" وزوجته السورية "سمر محمد الكردى" وأبنائهم الثلاثة (باسل، ووائل، ونور) من منطقة بيت سوى بالغوطة الشرقية، والتى تشهد عمليات عسكرية واشتباكات مستمرة وتُسيطر عليها الجماعات المُسلحة.

مصر تقتسم أرباح "الذهب" لأول مرة.. مدير منجم السكرى: بدأنا اقتسام الأرباح مع مصر قبل استرداد تكاليف الاستخراج تضامنا مع الدولة وسددنا 6 ملايين دولار.. والحصة فى حدود 200 مليون دولار سنويا

كشف يوسف الراجحى المدير العام لشركتى "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن الشركة ستبدأ اقتسام أرباح الانتاج مع الدولة المصرية بدءاً من العام المالى الجارى، حيث أن الشركة تجرى كشف استرداد كل 6 شهور وحتى نهاية يونيو الماضى لم تكن الشركة استردت كل التكاليف ولكن تضامنا مع الدولة فى ظل الظروف الحالية تم الاتفاق على توزيع الأرباح بدءا من كشف استرداد يوليو حتى ديسمبر.

الحكومة الأمريكية تضع ممولين لحزب الله اللبناني على قائمة العقوبات

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراء اليوم الخميس، لتعطيل أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران من خلال فرض عقوبات على أربعة أشخاص وشركة يعتقد أنهم يمولون الجماعة الشيعية.

الحكومة توافق على قانون الجمعيات الأهلية وتحيله إلى مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء اليوم، الخميس، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلى.

السعودية تصنف أسماء أفراد وكيانات "إرهابية" لارتباطهم بحزب الله

صنفت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس اسمى شخصين، وكيان واحد، على أنهم كيانات إرهابية لارتباطها بأنشطة تابعة لـ"حزب الله اللبناني" ، وهم محمد المختار فلاح كلس لبنانى الجنسية، وحسن حاتم جمال الدين لبنانى الجنسية، وشركة منظفات عالمية.

ضربة لمحتكرى السكر والأرز والدقيق فى المحافظات.. ضبط 823 طن أرز و569 طن سكر بالقاهرة.. التحفظ على 8900 طن سكر بعد ضبطها بالعاشر من رمضان.. ومصادرة 239 طن سكر بالمنيا وأسيوط.. وضبط 45 طن دقيق بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 42 قضية مواد بترولية وأسطوانات غاز و131 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 51,240 طن، و114 قضية فى مجال الغش التجارى، خلال 24 ساعة.

أهالى الفيوم يكشفون أكاذيب الإخوان حول تسمم ووفاة تلاميذ بسبب التطعيمات

نفى عدد كبير من أهالى قرية عنك بمدينة إطسا بمحافظة الفيوم ، وجود حالات تسمم بين تلاميذ مدرسة عنك الابتدائية جراء تناول التطعيمات في المدرسة.

بالصور.. قائد القوات البحرية: عزلنا الإرهابيين من ناحية البحر و"الصاعقة" هاجمت أوكارهم.. الفريق أسامة ربيع: نمتلك قوة ردع لصد كل من تسول له نفسه تهديد مصر.. ويؤكد: "الميسترال" جناحى حماية الوطن العربى

أكد الفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، أن عيد القوات البحرية، يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام يأتى فى ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية (إيلات)، والتى أغرقت وتحطمت بنيران الصواريخ البحرية ( سطح - سطح) فى معركة غيرت فكر وتكتيك الحروب البحرية الحديثة.

القبض على مستريح ميناء دمياط وحبسه لاستيلائه على 20مليون جنيه من ضحاياه

أمر المستشار أحمد شكرى وكيل نيابة فارسكور بمحافظة دمياط، بحبس عيد ص، والشهير بمستريح ميناء دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهين الآخرين صالح ى ومحمد ع.

بالصور.. تفاصيل القبض على "شرشوب همام" أشهر محرض ضد الدولة بأسيوط.. قنوات الإخوان تستعين بفيديوهاته للتحريض على العنف.. المتهم مطلوب فى 16 قضية "مخدرات ونشل وضرب".. وصادر ضده حكم غيابى بالسجن 3 سنوات

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط القبض على كمال همام حسين وشهرته "شرشوب همام" بمركز ساحل سليم "محل إقامته" التابع لمحافظة أسيوط، والسابق اتهامه فى 16 قضية متنوعة ما بين "مخدرات، ونشل، وضرب، وتحريض على الفتنة الطائفية"، والمطلوب ضبطه وإحضارهما على ذمة قضيتين منها الحبس 3 سنوات فى التحريض على الفتنة الطائفية.

بالفيديوجراف.. "الضبعة" حلم فى طريقه للاكتمال

بعدما أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم توقيع العقود النهائية الخاصة بمحطة الضبعة النووية نهاية العام، يقدم "اليوم السابع" لقرائها فى 15 معلومة كل ما يريد معرفته عن البرنامج النووى المصرى.

"حلب" تلتقط أنفاسها بعد إعلان الهدنة.. وساطة مصر تنجح فى تأمين توصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى للمدنيين وتحرك لوقف إطلاق نار شامل واستئناف المفاوضات.. والجيش السورى يفتح معابر لخروج المسلحين

دخلت الهدنة الإنسانية، التى أعلنت عنها روسيا فى مدينة حلب فى شمال سوريا، حيز التنفيذ الثامنة صباح الخميس لتلتقط المدينة أنفاسها بعد الصراع المسلح الدائر بين فصائل المعارضة والجيش السورى، والهدف، بحسب موسكو، إجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين فى مغادرة الأحياء الشرقية للمدينة.

سعد الحريرى يرشح ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلن سعد الحريري ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وحذر رئيس تيار المستقبل، اللبنانى، من تداعيات الوضع فى بلاده، وحالة الفراغ الرئاسى الذى تشهده لبنان منذ سنتين.

بعد قطع العلاقات.. رئيس الفلبين لأوباما: لن أزور بلادك يا ابن "العاهرة"

بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، توجه الرئيس الفلبينى مرة أخرى إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما بوصفه إياه بـ"ابن العاهرة".

لأول مرة صور "خامنئى" على محور 26 يوليو بالقاهرة.. اعرف السبب

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كيم كاردشيان تقرر بناء غرفة تتحمل الحرائق والزلازل بمنزلها بعد حادث باريس

قررت النجمة العالمية كيم كاردشيان بناء غرفة محصنة بمواصفات خاصة داخل منزلها الذى تبلغ قيمته 20 مليون دولار حتى تشعر بالأمان بعد حادث سرقتها تحت تهديد السلاح فى باريس.

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النقاب عن معجون أسنان حديث يزيل المزيد من البلاك المعلق على الأسنان ويمكنه أن يساعد فى منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنفس قدرة العقاقير المخفضة للكوليسترول.

" مفيش حاجة اسمها مستحيل" جماهير الزمالك تتمسك بالأمل أمام صن داونز فى موقعة برج العرب.. رسائل قوية للاعبين عبر "تويتر" ومطالب برفع اسم الفارس الأبيض.. والأهلاوية يدعمون بروح رياضية ويؤكدون: يمثل مصر

تمسكت جماهير نادى الزمالك بالأمل فى تحقيق الفوز فى المبارة الحاسمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى يحتاج الزمالك بها للفوز بفارق ثلاث أهداف نظيفة لتحقيق اللقب الإفريقى.

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