مستقبل وطن بالقليوبية: نرد على الشائعات بالعمل..وخطة واضحة لتنمية مواردنا

قال عمرو درويش، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إنه تولى منصبه الجديد بالحزب منذ أربعة أيام تقريبا، لكن بعض الأعضاء السابقين بالحزب بالمحافظة وعددهم لا يتعدى أربعة أشخاص قاموا بحملة من أجل تشويه صورة الحزب وبث الشائعات، مضيفا "لكننا كأمانة بالقليوبية نواجه كل هذه الشائعات بالعمل فقط".

وأضاف درويش فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه كان عضوا احتياطيا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور وسبق أن شارك فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو كما كان عضوا بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابية، وحصل على 31 ألف صوت فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز بنها، ولا يلتفت لأى شائعات، مشددا على أن كل هدفه العمل فى الشارع والتواصل مع أهالى المحافظة ودعم مسيرة الحزب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن لديه خطة عمل بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للانضمام للحزب والعمل سويا طالما التزم بمبادىء الحزب وقواعده، لافتا إلى أن أى شخص يخطط للنيل من عزيمة أمانة القليوبية سيواجه بكل قوة وحسم.

وأشار إلى أن نبأ تعيينه أمينا لمحافظة القليوبية جاء بترحاب كبير من أهالى المحافظة بل وأبدى الكثيرون منهم استعدادهم للعمل سويا من أجل النهوض بالحزب خلال الفترة المقبلة، قائلا:"أى محاولات لعرقلة ذلك سيكون مصيرها الفشل".

ولفت درويش، إلى أن هناك خططًا ربع سنوية لتطوير الحزب بالقليوبية ورفع كفاءة أعضائه والاستعداد للانتخابات المحلية بكل قوة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بدء ورش عمل ودورات تدريبية للأعضاء فى هذا الصدد وتوسيع العمل الميدانى بالتواصل مع كل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والمنظمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن :"محافظة القليوبية بها 6 نواب من حزب مستقبل وطن وهذا رقم كبير يجب استغلاله من أجل خدمة المواطنين والاعتماد الذاتى فيما يخص تمويل الحزب والبدء فى أنشطة مختلفة وخطط ترويجية وتسويقية للحزب خلال الأيام القليلة المقبلة".