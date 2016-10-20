مدير تموين دمياط يضخ 200 أنبوبة بوتجاز بـ"السرو" معلنا انتهاء الأزمة

قال المهندس السيد السؤالى مدير عام التموين بدمياط أنه تم زيادة حصة مدينة السرو من أنابيب البوتجاز ب200 أنبوبة إضافية.

ونشر "اليوم السابع "مساء أمس حدوث ازمة ومشادات كلامية بين المواطنين المتزاحمين للحصول على أنبوبة بوتجاز.

> ووجه عمار فؤاد أحد الاهالى الشكر لجريدة اليوم السابع لعرضها أزمة مشكلة نقص انابيب البوتجاز والمساهمة فى حلها.

واشتكى الأهالى من نقص أنابيب البوتجاز بسبب قيام مزاع الدواجن ومصانع الطوب بسحب كميات كبيرة من أنابيب البوتجاز المنزلية وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة ورفع سعر تغيير أنبوبة البوتجاز من 10 جنيهات بالمستودع الى 20 جنيه عند الباعة الجائلين للأنابيب بالمدينة.