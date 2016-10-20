علقة ساخنة لمدرس بدمياط من أولياء أمور اتهموه بالتحرش بالطالبات

تلقى مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة للتعليم الأساسى بمركز فارسكور بدمياط، علقة ساخنة من أولياء أمور عدد من الطالبات، وأثاروا حالة من الهياج داخل المدرسة بسبب لاتهامهم للمدرس بالتحرش بالطالبات.

واستدعت المدرسة ضباط مركز شرطة فارسكور، الذين اصطحبوا جميع الأطراف إلى مركز الشرطة، وأمام الرائد احمد المليجى رئيس مباحث المركز قام المدرس بتحرير محضر بالواقعة، وتوجيه تهمة الضرب إلى والدى إحدى الطالبتين، ثم عرض التنازل عن المحضر وتقدم باستقالته مقابل تنازل الأهالى عن اتهامه بالتحرش، إلا أن الأهالى رفضوا وأصروا على تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.